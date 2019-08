Adesso è ufficiale: la Roma ha ceduto Karsdorp. Questo il comunicato del club: "L’AS Roma comunica che Rick Karsdorp è stato ceduto in prestito al Feyenoord fino al 30 giugno 2020.



Il difensore torna così a giocare nella propria squadra di origine, con la quale ha disputato tre stagioni in Eredivisie dal 2014 al 2017. Karsdorp ha fatto il suo arrivo nella Capitale nell’estate del 2017, subendo un infortunio che lo ha tenuto fermo per buona parte della prima stagione in Italia.



In giallorosso ha collezionato in totale 15 presenze. Il Club augura a Rick le migliori fortune per la sua stagione in Olanda".