Adesso è ufficiale: la Roma cede Patrik Schick. Questo il comunicato del club giallorosso: "L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Patrik Schick, al RasenBallsport Leipzig GmbH, a fronte di un corrispettivo fisso di 3,5 milioni di euro, e variabile di 0,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del Calciatore di determinati obiettivi sportivi.



L’accordo prevede il diritto di opzione, in favore del RasenBallsport Leipzig GmbH, per l’acquisizione a titolo definitivo per un corrispettivo di 28 milioni di euro, che diventa di 29 milioni di euro in caso di qualificazione della società tedesca alla UEFA Champions League 2020/21".