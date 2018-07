La Roma ha comunicato la cessione in prestito al Glasgow Rangers di Sadiq Umar. Ecco la nota ufficiale: "L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Glasgow Rangers i diritti alle prestazioni sportive di Sadiq Umar. L'attaccante nigeriano giocherà nel club scozzese fino al 30 giugno 2019. Sadiq, arrivato in giallorosso dalla Primavera dello Spezia nell’estate del 2015, ha disputato 6 partite in Serie A con la maglia della Roma nel 2015-16, realizzando due reti. Nella 2016-17 stagione l’attaccante nigeriano è stato ceduto in prestito al Bologna mentre nella scorsa stagione ha giocato al Torino e al Nac Breda".