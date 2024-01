ROMA, UFFICIALE: DE ROSSI È IL NUOVO ALLENATORE

Redazione CM

Neanche 5 ore dall'annuncio ufficiale dell'esonero di José Mourinho che la Roma ha già il suo nuovo allenatore. E la scelta è ricaduta su Daniele De Rossi, cuore giallorosso, idolo dei tifosi e pronto subito a scendere in campo per coronare uno dei suoi sogni più grandi. L'ex-centrocampista ed ex-allenatore della Spal nonché ex-membro dello staff della Nazionale di Roberto Mancini campione d'Europa ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.



UFFICIALE - Dan Friedkin, arrivato in Italia nella notte col suo jet privato), Ryan Friedkin e Lina Souloukou si sono riuniti a Trigoria nella mattinata di oggi e hanno preso la decisione finale dopo aver già posticipato l'allenamento previsto per la mattinata di oggi. I vertici della Roma, hanno già comunicato ufficialmente la scelta sia alla squadra che alla stampa attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito web e sui canali social.



IL COMUNICATO - L’AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024.Dopo 18 anni da calciatore giallorosso, De Rossi ritornerà nel ruolo di allenatore e farà il suo esordio sulla nostra panchina nella sfida di campionato contro il Verona di sabato pomeriggio all’Olimpico.



LE PAROLE DEI FRIEDKIN - “Siamo felici di poter consegnare la responsabilità tecnica dell’AS Roma a Daniele De Rossi, in quanto riteniamo che la leadership e l’ambizione che lo hanno da sempre contraddistinto possano risultare determinanti nella rincorsa agli obiettivi che la squadra ha davanti a sé fino al termine della stagione. Conoscevamo il legame indissolubile che unisce Daniele al Club, ma l’entusiasmo con cui ha immediatamente accettato questa sfida per i prossimi mesi ci ha ulteriormente convinto della sua capacità di essere una guida per i calciatori e un fiero rappresentante dei valori di questa società. Bentornato a casa, Daniele”.



LE PRIME PAROLE - “Desidero ringraziare la famiglia Friedkin per avermi affidato la responsabilità della guida tecnica della Roma: da parte mia non conosco altra strada se non quella dell’applicazione, del sacrificio quotidiano e della necessità di dare tutto quello che ho dentro per affrontare le sfide che ci attendono da qui alla fine della stagione. L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me, ma il lavoro che attende tutti noi ha già preso il sopravvento. Non abbiamo tempo, né scelta: essere competitivi, lottare per i nostri obiettivi e provare a raggiungerli sono le uniche priorità che il mio staff ed io ci siamo dati”



LA CARRIERA - De Rossi ha giocato 616 partite alla Roma divenendone capitano e segnando 63 reti in tutte le competizioni. È il secondo giocatore con più presenze nella storia del Club. In giallorosso ha conquistato per due volte la Coppa Italia, nel 2007 e nel 2008, e una Supercoppa Italiana nel 2007. Otre allo straordinario cammino con la Roma, De Rossi ha avuto una grande carriera in Nazionale. È il quarto calciatore per presenze con la maglia dell’Italia, con 117 partite. Ha preso parte a otto grandi tornei internazionali, conquistando il Mondiale nel 2006 insieme ai compagni di squadra Francesco Totti e Simone Perrotta. Dopo il ritiro dal calcio giocato, De Rossi ha fatto parte dello staff tecnico dell’Italia nell’Europeo giocato nel 2021 e terminato con la vittoria degli Azzurri a Wembley dell’11 luglio, prima dell’esperienza come allenatore della Spal nella scorsa stagione. Bentornato a casa, Daniele.