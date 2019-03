La Roma torna a lavoro in vista della gara contro il Napoli. Agli ordini di mister Claudio Ranieri, i giallorossi hanno iniziato la seduta odierna in palestra, per poi svolgere in campo un lavoro prettamente atletico. Successivamente, sempre in campo, hanno eseguito un allenamento tecnico incentrato sulla tattica. De Rossi, Manolas, Pastore e Pellegrini svolgono una seduta individuale, mentre Kolarov ha iniziato a parte e poi si è unito al gruppo.