La Roma ha depositato in Lega il contratto di Bryan Reynolds. Il terzino destro (classe 2001) arriva a titolo temporaneo dall'Fc Dallas. Il club giallorosso lo ha soffiato alla Juventus, che non poteva tesserarlo subito perché non ha più posti liberi da extracomunitari in questa stagione. I dirigenti bianconeri avevano cercano una squadra italiana dove parcheggiarlo in prestito fino a giugno, ma le trattative con Cagliari prima e Benevento poi non sono andate in porto.





