Weekend di riposo per la Roma, dopo aver espugnato domenica scorsa il campo del Cagliari nella 26esima giornata. La squadra giallorossa, in vista del match di Europa League contro il Siviglia di giovedì prossimo, ha lavorato a Trigoria in mattinata svolgendo lavoro atletico con un torello diviso in due gruppi seguito da un focus tattico nel finale. Per quanto riguarda i singoli, buone nuove da Diawara che prosegue il percorso di recupero e si è allenato con la primavera di Alberto De Rossi. Nel frattempo, Dzeko ha svolto una seduta individuale programmata, così come Veretout e Pellegrini; tutti recuperabili per la trasferta spagnola. Infine, Zaniolo, Zappacosta e Pastore proseguono il loro percorso di recuper