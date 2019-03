L’#ASRoma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club.



La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. https://t.co/WX5DQNd0Sw pic.twitter.com/L5iXqw8Cv9 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 7, 2019

La notizia era nell'aria da ieri sera, dopo l'eliminazione delladalla Champions League in seguito alla sconfitta subita contro il Porto. Ora è anche ufficiale:. A dare l'annuncio dell'esonero è stata la stessa società con un comunicato apparso sul sito ufficiale: ". La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro".. Il tecnico romano, reduce dall'esperienza al Fulham, ha già dato il suo ok per tornare sulla panchina giallorossa - dove è stato già dal 2009 al 2011 - fino a fine stagione.