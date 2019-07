É OFICIAL! Gerson é o novo reforço do Mengão! O meia de 22 anos foi comprado junto à Roma e assinou contrato até dezembro de 2023. Seja bem-vindo, craque! Muito sucesso com o Manto Sagrado! pic.twitter.com/bDbOVXOPOH — Flamengo (@Flamengo) July 12, 2019

Gerson ceduto a titolo definitivo al Flamengo.



Attraverso un comunicato ufficiale, la Roma ha annunciato la cessione di Gerson al Flamengo: ". Il calciatore brasiliano si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 1. Inoltre, in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del Calciatore a un altro club, all'AS Roma sarà riconosciuto un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al sopracitato corrispettivo fisso pagato per l'acquisto. Il Club augura a Gerson le migliori fortune per il futuro".