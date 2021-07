Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web la Roma ha confermato l'ormai nota partnership commerciale con quello che sarà per i prossimi tre anni il nuovo sponsor di maglia e che vedrà la compagnia Zytara scrivere il marchio Digitalbits sul petto delle divise giallorosse. L'accordo avrà un valore commerciale di circa 36 milioni.L’AS Roma è lieta di annunciare un accordo triennale con Zytara Labs, in collaborazione con la DigitalBits Foundation, che vedrà la società di blockchain diventare Main Global Partner del Club.Le due realtà intraprenderanno un’appassionante collaborazione che le vedrà unire i propri universi per offrire nuove opportunità sempre più innovative e uniche ai tifosi a livello globale.“Non potremmo essere più entusiasti del fatto che l’AS Roma entri a far parte dell’ecosistema DigitalBits”, ha dichiarato il CEO del Club, Guido Fienga. “DigitalBits è una blockchain nota per velocità, efficienza e sostenibilità, tutti tratti che rispecchiano i valori del nostro Club e che ci aiuteranno a rendere ancora più profondo il legame con i nostri tifosi di tutto il mondo in tanti modi diversi”.Al Burgio, fondatore di Zytara e della blockchain DigitalBits, ha commentato: “Questo storico accordo con l’AS Roma, uno dei club più famosi al mondo, è rivoluzionario, non solo per Zytara e DigitalBits ma per tutta l’industria blockchain nel suo insieme. L’AS Roma contribuirà a incidere sull’immaginario collettivo dimostrando come la tecnologia blockchain possa essere sfruttata per elevare il legame tra le squadre sportive e la propria comunità di tifosi e appassionati”.