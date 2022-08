La Roma ha comunicato l'ufficialità del rinnovo di uno dei centrocampisti più promettenti del settore giovanile, Giacomo Faticanti, che ha prolungato fino al 2026.



“Giacomo rispecchia i valori che cerchiamo nei nostri ragazzi e ha tutto per proseguire in un percorso di crescita costante e ricco di soddisfazioni. Per questo siamo estremamente felici di poter annunciare il suo rinnovo”, ha dichiarato il responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine.