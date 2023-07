Dopo i rumors delle ultime settimane, è arrivata l'ufficialità: la Roma tornerà in Algarve per preparare la nuova stagione. A renderlo noto è lo stesso club giallorosso tramite un comunicato sul proprio sito. La partenza per Albufeira è prevista per il 22 luglio e quattro giorni più tardi (il 26) ci sarà invece la prima amichevole in terra portoghese contro il Braga all'Estadio Municipal di Albufeira. Calcio d'inizio alle ore 20 (21 italiane). Questa sarà la terza estate consecutiva che i giallorossi passeranno in terra lusitana per forte volontà di José Mourinho.