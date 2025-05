Getty Images

Roma, UFFICIALE il ritorno di Hermoso dal Bayer Leverkusen

Il Bayer Leverkusen ha di fatto resa ufficiale il ritorno del difensore Mario Hermoso alla Roma a partire da giugno: "Per motivi privati ​​non è possibile salutare di persona Mario Hermoso. Quindi, a questo punto, virtualmente: Grazie per il tuo tempo, Mario!", si legge sul profilo X delle Aspirine.



Preso in prestito secco a gennaio della Roma, l'ex Atletico Madrid non è riuscito a lasciare il segno come voleva in Germania, finendo per giocare quasi meno che non nella Capitale. Appena 4 le presenze in Bundesliga.