Attraverso il proprio sito ufficiale,, facendo riferimento al periodo di ottobre 2020. Come specificato nella nota del club, tale comunicato è stato emesso in seguito alla richiesta della Consob. Di seguito, parte del testo:"L’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 31 ottobre 2020 evidenzia un indebitamento netto pari a 386,1 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 300,2 milioni di euro al 30 giugno 2020. L’incremento registrato, pari a circa 85,8 milioni di euro, è sostanzialmente dovuto ai finanziamenti soci erogati nel periodo dalla controllante diretta NEEP Roma Holding S.p.A., come di seguito descritti, parzialmente compensati da una diminuzione dei debiti infragruppo. (...) L’Indebitamento finanziario netto adjusted a medio/lungo termine è pari a 346 milioni di euro (265,9 milioni di euro al 30 giugno 2020), composto da attività finanziarie non correnti, pari a 0,1 milioni di euro, rimaste invariate rispetto al 30 giugno 2020, e debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 346,1 milioni di euro (266,1 milioni di euro al 30 giugno 2020). (...) L’Indebitamento finanziario netto adjusted a breve termine è pari a 40,1 milioni di euro (34,3 milioni di euro al 30 giugno 2020), composto di debiti finanziari, pari a 40,6 milioni di euro (38,5 milioni di euro al 30 giugno 2020), parzialmente compensati da disponibilità liquide per 0,9 milioni di euro (4,2 milioni di euro al 30 giugno 2020).(...) L’Indebitamento finanziario netto consolidato adjusted al 31 ottobre 2020 è pari a 393,8 milioni di euro, in crescita di 94 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2020, sostanzialmente per i finanziamenti soci erogati nel periodo dalla controllante diretta NEEP Roma Holding S.p.A., come di seguito descritti, parzialmente compensati da un incremento delle disponibilità liquide. Si compone di disponibilità liquide, per 19,8 milioni di euro (7,7 milioni di euro, al 30 giugno 2020), attività finanziarie non correnti, per 10 milioni di euro (10 milioni di euro, al 30 giugno 2020), e debiti finanziari, per complessivi 423,6 milioni di euro (317,5 milioni di euro, al 30 giugno 2020)".