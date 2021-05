L'AS Roma comunica che Pau Lopez è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico alla spalla destra a seguito della lussazione riportata il 29 aprile scorso durante la sfida di Europa League in casa del Manchester United. L’intervento, eseguito a Villa Stuart dal Prof. Alessandro Castagna, alla presenza del medico sociale del Club Dott. Vincenzo Costa, è riuscito e la prognosi verrà valutata nelle prossime settimane. In bocca al lupo, Pau!