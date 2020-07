Questa mattina @LorePelle7 è stato sottoposto a intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali.



che questa mattina è stato sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la frattura al naso rimediata nella giornata di ieri.(salvo clamorose e non previste sorprese) le sfide contro Torino e Juventus. La speranza del club giallorosso è quella di recuperarlo, se la maschera protettiva che sarà studiata apposta per lui non gli darà fastidio, per la gara degli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia in programma il 6 agosto.Questa mattina Lorenzo Pellegrini è stato sottoposto a intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali. L’operazione, eseguita dal Professor Pesucci, è perfettamente riuscita e i tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni.