Roma, ufficiale l’addio di Ghisolfi. Pronto Massara

Ufficiale l’addio di Florent. Lain mattinata ha comunicato la separazione: “L'AS Roma e il Direttore Tecnico Florent Ghisolfi hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto.Nel corso dell’ultimo anno, Florent ha dimostrato professionalità e dedizione in una fase cruciale per il Club. Lo ringraziamo per il contributo dato e gli auguriamo il meglio per la sua prossima sfida professionale. Grazie, Flo!”.- Finisce dopo più di un anno l’avventura di Ghisolfi. I Friedkin non hanno digerito alcuni errori di mercato a partire dalla sessione di gennaio fino ad arrivare al caso. I rapporti col procuratore del portiere erano arrivati ai minimi storici e solamente l’intervento di Ranieri ha portato alla quasi fumata bianca. Il ds è accusato anche della mancata cessione di Angeliño all’Al-Hilal che avrebbe portato 25 milioni di euro nella casse giallorosse utili per il bilancio del 30 giugno

- Tutto fatto per il ritorno di. La sigla sull'accordo è attesa nelle prossime ore, l’ex Milan firmerà un contratto biennale.