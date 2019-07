Si vociferava da giorni, ma ora è anche ufficiale. La Roma, sabato 3 luglio alle 18, sarà impegnata in una prestigiosa amichevole contro i francesi del Lille. Ad annunciarlo è stato lo stesso l club giallorosso con una nota ufficiale sul proprio sito. Sarà uno dei primi impegni ostici, dunque, per la nuova Roma di Paulo FOnseca. Questo quanto si legge nel comunicato:



"L'AsRoma giocherà un’amichevole sabato 3 agosto in casa del Lille. I giallorossi saranno impegnati allo Stade Pierre-Mauroy, in occasione del “LOSC FanDay”, con il calcio d’inizio del match in programma alle 18:00".