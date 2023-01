La Roma ha ufficializzato la cessione dell'attaccante classe 2003 della Primavera Antonio Satriano in Olanda all'Heracles: "L’AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione a titolo definitivo del calciatore Antonio Satriano all’Heracles Almelo. L’attaccante – classe 2003, nelle giovanili giallorosse dal 2018-19 – ha realizzato 9 reti in 12 presenze nel campionato Primavera 1 TIM attuale. In bocca al lupo, Antonio, per la nuova avventura in Olanda!“.