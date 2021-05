Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato dalla Lega Serie A è stata concessa alla Roma una deroga per tesserare l'ex dirigente della Juventus, Maurizio Lombardo. Fu uno dei protagonisti dell'ormai celebre "Caso Suarez" con le sue dichiarazioni ai PM che inchiodano la posizione del presidente Agnelli. Da allora Lombardo scelse di dire addio al club bianconero e interrompere ogni rapporto con gli altri dirigenti, ma oggi la Lega Calcio si è dovuta pronunciare sulla possibilità di essere messo sotto contratto da un nuovo club, la Roma.



LA DEROGA - Nel comunicato ufficiale la Lega Serie A concede questa deroga in favore della Roma dato che il rapporto fra Lombardo e la Juve è stato risolto consensualmente lo scorso 30 ottobre. "Vista l'istanza pervenuta dalla A.S. Roma Spa, ai sensi dell'art. 4.6 dello Statuto-Regolameno della Lega Nazionale Professionisti Serie A, per la concessione della deroga in favore del signor Maurizio Lombardo; rilevato che la competenza ai sensi della disposizione che precede è del Consiglio della Lega Nazionale Professionisti Serie A; il consiglio di Lega, nella sua riunione odierna, ha autorizzato la deroga prevista dall'articolo 4.6 dello Statuo-Regolamento della Lega, senza pregiudizio per le competenze degli altri Organismi federali per l'accertamento dei requisiti necessari all'effettivo tesseramento del Sig. Maurizio Lombardo, nato a Trieste, che in data 30. 10. 2020 ha risolto consensualmente il rapporto contrattuale con la società Juventus Fc Spa".