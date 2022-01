Laha già il suo primo rinforzo di questo mercato invernale.arrivaIl giocatore sarà fondamentale per José Mourinho che stava spingendo affinché potesse esserenella sfida di domenica alle 18.30 all'Olimpico e la pubblicazione del comunicato ufficiale è la prima mossa per rendere l'esterno inglese inscrivibile a referto.L'esterno inglese è atteso già oggi nella capitale, ma la maggior parte delle visite mediche le ha già svolte a Londra in questi giorni per accelerare l'iter per portarlo in giallorosso.Mourinho non avrà sicuramente Karsdorp, espulso contro il Milan e così Maitlan-Nilespotrebbe addirittura partire subito dal 1' minuto contro i bianconeri.