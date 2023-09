hanno presentano oggi ilper la stagione 2023/24.con le classicheche vanno dal giallo al rosso. Presente anche il lupacchiotto al posto dello stemma societario su base bianca.Oggi Adidas e AS Roma presentano il Third Kit per la stagione 2023/24, che unisce lo stile moderno delle maglie da calcio con l’antico fascino di Roma e del suo club.Il kit esprime il concetto di modernità e di contaminazione, rappresentato dalle nuove generazioni di appassionati di calcio. La maglia diventa infatti un capo non solo adatto alle prestazioni sportive di alto livello, ma anche un modo di esprimersi per i tifosi, che vanno orgogliosi della storia e dell’identità del proprio club sia durante le partite che al di fuori dell’evento allo stadio.Il design della terza maglia ha come base un elegante colore nero, su cui spiccano alcuni dettagli giallorossi. Sul cuore torna il “Lupetto” della Roma disegnato da Piero Gratton, questa volta in versione nera e inscritto in un cerchio bianco con bordi giallorossi; a destra il logo adidas in versione bianca. Dal colletto in versione “Henry” partono le iconiche tre strisce, che riprendono tre storiche tonalità della società capitolina, il giallo, l’arancione e il rosso. Le maniche, inoltre, sono contraddistinte da un motivo guilloché ispirato agli elementi ornamentali dei mosaici dell’Antica Roma, reinterpretati in chiave contemporanea. Sempre dall’eredità di Gratton viene recuperata la “R” stilizzata, parte dell’identità coordinata del Club all’epoca dell’introduzione del Lupetto. Il logo è posto sul retro-colletto a simboleggiare il raccordo tra la tradizione e il futuro, in questo terzo capitolo dell’”Eternal Future” giallorosso.Le più recenti innovazioni adidas in materia di prestazioni sono state integrate nel design per garantire agli atleti il supporto necessario alle esigenze del gioco odierno. Il kit è dotato della tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere i giocatori asciutti. La maglia è realizzata con materiali riciclati al 100%, una delle soluzioni messe in campo da adidas per contribuire a porre fine ai rifiuti di plastica. All'inizio di quest'anno, adidas ha annunciato di essere in anticipo rispetto alla tabella di marcia che prevede la sostituzione del poliestere vergine con il poliestere riciclato nei suoi prodotti, laddove possibile, entro la fine del 2024.SFOGLIA LA GALLERY PER TUTTI I DETTAGLI