Roma, UFFICIALE l'arrivo di Angeliño. Le opzioni tattiche per De Rossi, le ultime su Celik e Spinazzola

Contratto depositato presso la Lega Serie A e affare definito in ogni suo dettaglio: la Roma può accogliere ufficialmente il suo primo acquisto in questa finestra invernale di calciomercato, a tre giorni dal gong. Il nuovo allenatore Daniele De Rossi aveva esplicitato alla dirigenza la necessità di avere un nuovo esterno sinistro, utilizzabile sia come in una linea difensiva a quattro che come quinto di centrocampo, e in dote ha avuto José Ángel Esmorís Tasende, per tutti Angeliño. Il laterale spagnolo classe ‘97 di proprietà del Lipsia, reduce da 6 mesi con la maglia del Galatasaray e con un bottino complessivo di 19 presenze ed una rete, ha svolto ieri le visite mediche di rito e ha firmato il contratto fino al prossimo 30 giugno col club giallorosso, che si riserva il diritto di riscatto per 5 milioni di euro.



COSA CAMBIA - Una soluzione tattica preziosa per De Rossi alla luce delle condizioni fisiche precarie di Leonardo Spinazzola, attualmente ai box per un problema muscolare, e del rendimento altalenante di Nicola Zalewski, che consentirà allo stesso tempo di non dover adattare Rasmus Kristensen sulla corsia mancina. Angeliño si mette dunque a disposizione della sua nuova squadra e del suo nuovo allenatore da subito e si converte in un’opzione in più per la prossima partita di campionato, alle 20.45 di lunedì 5 febbraio contro il Cagliari all’Olimpico. L’arrivo dello spagnolo ex Manchester City avrà anche un impatto sulle strategie nel breve-medio periodo della società capitolina, visto che nelle prossime ed ultime 36 ore da direttore sportivo Tiago Pinto potrebbe alleggerire la rosa con la cessione di Zeki Celik, uno dei nomi maggiormente attenzionati dal Galatasaray per sostituire quel Sascha Boey fresco di trasferimento al Bayern Monaco.



E SPINAZZOLA... - L’arrivo di Angeliño suona infine come la conferma definitiva sulla partenza programmata a giugno, a parametro zero, di Spinazzola, che da tempo ha interrotto ogni tipo di trattativa con la Roma per prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e che si appresta a valutare nuove proposte a partire dal 2 febbraio. Da seguire soprattutto i possibili sviluppi sul mercato arabo, che già nelle passate settimane avevano fatto intravedere qualche spiraglio di risolvere con mesi di anticipo una situazione fattasi spinosa col passare del tempo.