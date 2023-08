: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Sardar Azmoun dal Bayer Leverkusen a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024. Attaccante classe 1995, nazionale iraniano - ha disputato due Mondiali, nel 2018 e nel 2022 - Sardar Azmoun ha vestito le maglie del Rubin Kazan, del Rostov e dello Zenit, oltre a quella del Bayer Leverkusen. In carriera, con le squadre di club ha segnato 115 gol e servito 48 assist in 316 presenze. In nazionale, ha realizzato 45 reti e offerto 9 passaggi vincenti in 71 gare. Ha vinto 4 Premier League russa, 1 Coppa di Russia e 2 Supercoppa di Russia. Capocannoniere del campionato russo nella stagione 2019-20, è stato votato calciatore dell'anno nel 2021".