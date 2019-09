L'esterno della Roma Cengiz Under si è infortunato con la nazionale della Turchia ed è tornato in giornata a Roma: il classe 1997 è stato sottoposto ad esami che hanno confermato la lesione al bicipite femorale della coscia destra.



I DETTAGLI - Non è stato specificato di che grado sia la lesione, ma nella prossima settimana il giocatore svolgerà nuovi esami per conoscere la reale entità dell’infortunio e i tempi di recupero precisi. Rischia uno stop di 3/4 settimane, che eventualmente potrebbe anche essere più lungo se gli esami della prossima settimana saranno negativi.