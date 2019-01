La Roma perde per infortunio Cengiz Under. L'esterno turco era uscito infortunato nel corso dell'ultima sfida di campionato contro il Torino per un problema alla coscia sinistra.



Oggi gli esami strumentali hanno confermato la presenza di una lesione al retto femorale della coscia sinistra che lo costringerà ad almeno 15 giorni di stop saltando quindi le gare contro l'Atalanta del 27 gennaio, i quarti di Coppa Italia con la Fiorentina del 30 gennaio e la gara col Milan del 3 febbraio.