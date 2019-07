E' durata appena una stagione l'esperienza con la maglia della Roma del difensore spagnolo Ivan Marcano. Il Porto ha ufficializzato il ritorno a titolo definitivo dell'ex calciatore di Villarreal, Olympiacos e Rubin Kazan, dopo la precedente parentesi dal 2014 al 2018. In mattinata Marcano ha sostenuto le visite mediche con la formazione portoghese e firmato un contratto fino a giugno 2023; ha vestito la maglia giallorossa in 13 occasioni, per un totale di 1056 minuti e con un gol all'attivo. Il costo dell'operazione si aggira sui 3 milioni di euro.