Ieri l'arrivo a Istanbul, oggi l'ufficialità: Steven Nzonzi è un nuovo giocatore del Galatasaray. Il centrocampista francese arriva in prestito per una stagione con la possibilità di prolungarlo per un altro anno a 500mila euro e diritto di riscatto fissato a 16 milioni entro il 30 giugno 2020 e a 13 entro il 2021.



BILANCIO - Il giocatore era arrivato alla Roma nell’estate del 2018 dopo aver vinto il Mondiale con la Francia. In giallorosso ha totalizzato 39 partite e un gol.