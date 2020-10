We have completed the signing of goalkeeper Robin Olsen on a season-long loan from AS Roma.



Dopo aver ufficializzato Chris, lasaluta Robin. Un arrivo dalla Premier, una cessione in Premier: il portiere svedese, infatti, è un nuovo giocatore dell'Lo ha reso ufficiale il club al momento capolista in Inghilterra: "L'Everton ufficializza l'arrivo del portiere Robin Olsen in prestito stagionale dall'AS Roma. Il nazionale svedese è il sesto acquisto del club in questa finestra di mercato".Acquistato dalla Roma dopo ilper sostituire il partentefinito al Liverpool, Olsen non ha saputo ripagare la fiducia del club giallorosso e, dopo un anno di prestito al, ecco una nuova cessione. Sempre a titolo temporaneo.