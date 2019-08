@Fede2Fazio: “Dal primo giorno l'#ASRoma mi ha fatto sentire la fiducia di cui ha bisogno un calciatore. La sento da parte di tutti quelli che lavorano a Trigoria, dove ho voglia di rimanere a lungo”. ⚡️ pic.twitter.com/Quv4xY0pHO — AS Roma (@OfficialASRoma) August 20, 2019

Dopo Dzeko, Zaniolo e Under arriva un altro rinnovo ufficiale in casa. Anche il difensore centrale Federico Fazio ha scelto di legarsi per altri due anni al club giallorosso e il direttore sportivo Petrachi ha messo nero su bianco il"Dal primo giorno lami ha fatto sentire la fiducia di cui ha bisogno un calciatore. La sento da parte di tutti quelli che lavorano a Trigoria, dove ho voglia di rimanere a lungo"