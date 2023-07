Bryan Reynolds ceduto a titolo definitivo al Westerlo



In bocca al lupo, Bryan!



saluta nuovamente la, ma questa volta è un addio: l'esterno statunitense è stato ceduto a titolo definitivo ai belgi del, dove ha giocato in prestito la scorsa stagione. L'affare si chiude acon i giallorossi che si riservano il- L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Bryan Reynolds al Westerlo.Arrivato in giallorosso nella sessione di mercato invernale del 2021, l'esterno destro statunitense ha collezionato 8 presenze con la Roma. Dal gennaio 2022 milita nella massima divisione belga: prima al Kortrijk e nell'ultima stagione proprio al Westerlo.Il Club augura a Bryan il meglio per il prosieguo della sua carriera.