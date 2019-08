La Roma prova a blindare i suoi gioielli. Dopo Nicolò Zaniolo, il club giallorosso annuncia ufficialmente il rinnovo di contratto dell'esterno classe '97 Cengiz Under. Il turco è stato sin da subito uno dei pallini del nuovo allenatore Paulo Fonseca, che ritiene imprescindibile la qualità dell'ex Istanbul Basaksehir nel suo 4-2-3-1 e ha immediatamente chiarito alla società la propria posizione relativamente all'interesse manifestato da Arsenal e Bayern Monaco.



Soprattutto i tedeschi, prima di virare su altri obiettivi, avevano spinto per Under, ma la Roma ha accelerato nelle ultime ore e ha trovato un'intesa per prolungare il suo contratto fino a giugno 2023 sulla base di 2 milioni di euro netti a stagione.



Queste le prime parole di Under al sito ufficiale del club: “Sono arrivato a Roma due anni fa e da allora mi sono affezionato sempre di più a questa città, a questi colori e a questi tifosi. È un momento davvero felice per me. Ringrazio il Club per aver deciso di realizzare il mio desiderio di continuare a giocare per la Roma”.



