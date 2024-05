Roma, UFFICIALE: riscattato Angelino

Getty Images

, all'anagrafe José Ángel Esmoris Tasende. Finora ha raccolto 20 presenze in maglia giallorossa. Nel corso della sua carriera ha giocato anche con Manchester City, New York City, Maiorca, NAC Breda, PSV eindhoven, Hoffenheim e Galatasaray.- L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Angelino dal Lipsia.Arrivato in giallorosso in prestito nella sessione invernale dei trasferimenti, l'esterno sinistro spagnolo – classe 1997 – si è imposto come uno dei protagonisti della seconda fase di stagione, totalizzando 20 presenze tra Serie A e Europa League.

Apprezzando le qualità in campo e fuori del calciatore, il Club ha deciso di esercitare l’opzione per il riscatto.In bocca al lupo per questa nuova esperienza con la Roma, Angelino!