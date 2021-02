Come riportato dal sito ufficiale della Roma - prossima avversaria del Milan - i difensori Kumbulla, Smalling, Ibañez, Santon e Calafiori hanno svolto lavoro a parte nell'allenamento odierno. Probabilmente, tutti vanno verso il forfait per il match di domenica, eccetto il difensore albanese ex-Verona che potrebbe recuperare in extremis.