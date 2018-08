LIVE Suivez en direct la première confèrence de presse de @Kevin_strootman ! #KevinEstOlympien https://t.co/iZ9kWOkuZI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 28 agosto 2018

Dear Romanisti,



It is very hard for me to leave this club. It feels like home and you guys were always there to support me. I want to thank you for your everything, I’ll never forget it and always cherish it. I wish you all the best this season!@officialasroma #ASRoma pic.twitter.com/V1pU1Lix0q — Kevin Strootman (@Kevin_strootman) 28 agosto 2018

Thanks for the memories!@officialasroma #ASRoma A post shared by Kevin Strootman (@kevinstrootman) on Aug 28, 2018 at 9:03am PDT

Era nell'aria da giorni, ora è ufficiale:. Il centrocampista olandese, costellate da 130 presenze e 13 reti.- Ilsi trasferisce in Francia per una cifra vicina aie guadagnerà 4 milioni di euro netti all'anno per quattro anni: definiti gli ultimi dettagli del suo contratto,- Ecco quanto riportato dal: "AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Olympique di Marsiglia i diritti alle prestazioni sportive di Kevin Strootman. Il centrocampista olandese passa al club francese a fronte di un corrispettivo fisso di 25 milioni. Inoltre, in caso di futuro trasferimento del calciatore, e al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, il club francese riconoscerà alla Roma degli ulteriori importi variabili, fino ad un massimo di 3 milioni di euro. Strootman, arrivato alla Roma nell’estate del 2013, ha disputato 130 partite con la maglia giallorossa, realizzato 13 reti. Il Club augura a Kevin le migliori fortune per il futuro."- Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Marsiglia. Dopo le visite di questa mattina, con una conferenza a sorpresa il giocatore è stato presentato alla stampa poco dopo l’annuncio ufficiale. Ecco le sue parole:"Il Marsiglia è un grande club, è una grande sfida. Ho parlato con il presidente e il tecnico, sono davvero felice di essere qua. E’ l’unica cosa che posso dire. Il mio obiettivo è raggiungere grandi risultati. Garcia è importante per me, mi ha fatto prima andare a Roma e adesso mi ha fatto venire qua.""E’ normale che abbiano tanti giocatori, è un grande club come lo è il Marsiglia. Era arrivato il momento per me di fare un nuovo passo e avere una nuova sfida. Benatia mi ha parlato bene del Marsiglia.""Posso giocare in sistemi diversi e sui diversi lati, ovviamente non farò l’attaccante. Importante sarà dare il meglio.""I primi contatti sono stati positivi. I colloqui sono iniziati non molto tempo fa, ma è andato tutto bene. Ho davvero avuto un buon feeling con il club. Ogni giocatore ha un suo valore per essere ceduto. Sono stati 5 anni buoni a Roma.""Ho parlato con lui di Marsiglia, conosco molti giocatori, anche se non personalmente. Abbiamo una buona squadra, con giocatori forti, non voglio fare nomi di qualcuno nello specifico. Ci sono veramente dei giocatori forti qui, voglio aiutare la squadra, oggi parlo con la stampa, ma non vedo l’ora di scendere in campo e giocare.""Ciò che conta è che si tratta di un club con ambizione. Il mio compito è quello di riportare il club in Champions League. C’è sintonia tra i miei pensieri e quelli del club."- Kevinha voluto salutare lae i suoi tifosi attraverso un messaggio pubblicato su Twitter: "Cara Roma, cinque anni fa sono arrivato e mi sono subito innamorato di questa bellissima città e di questo club. Grazie alla Roma, ai miei compagni di squadra, al personale medico, ai dirigenti, al consiglio di amministrazione e al personale: sei stata come una famiglia per me. Buona fortuna a tutti voi!". Poi un altro video su Instagram, accompagnato da questo messaggio: "Cari Romanisti, non è facile per me lasciare Roma dopo 5 stagioni. In tutti questi anni il club è stato per me come casa e come una famiglia per me e per voi, che mi avete supportato nella buona e nella cattiva sorte. Ma in una famiglia normale, ci sono certi momenti in cui si ha bisogno di andare avanti e affrontare un'altra sfida per crescere e dare il proprio meglio. Vorrei ringraziarvi tutti per il vostro supporto, non dimenticherò mai e vi augurerò sempre il meglio. In bocca al lupo per la prossima stagione!"