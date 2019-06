L'AEK Atene ha deciso: non riscatterà Ezequiel Ponce dalla Roma. Lo ha comunicato ufficialmente il club greco: arrivato la scorsa estate, ha realizzato 21 gol in 43 partite in tutte le competizioni, ma non è stato riscattato. "Sono grato all'AEK e alla sua gente per il modo in cui mi hanno accolto. Credo di aver ripagato questo amore attraverso il mio lavoro quotidiano. Ho ricevuto una proposta da un'altra nel paese, ma l'AEK resterà per me l'unica squadra in Grecia" le parole di Ponce, pronto a tornare alla Roma.