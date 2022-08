Gruppo Toyota nuovo Main Global Partner del Club



Toyota comparirà sui training kit di tutte le squadre, maschili e femminili, dell'#ASRoma@toyota_italia — AS Roma (@OfficialASRoma) August 17, 2022

La notizia era nell'aria e ora è diventata ufficiale., dalla prima a quella femminile, passando per le giovanili. Un accordo che è stato favorito dalla famigliache è distributrice in esclusiva della casa automobilistica giapponese in cinque stati americani.Inoltre il marchio giapponese garantirà il parco automobili, rimpiazzando di fatti Hyundai che fino alla passata stagione è stato il back sponsor della società giallorossa.