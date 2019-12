Arrivano brutte notizie in casa Roma in vista degli ultimi appuntamenti tra campionato ed Europa League del 2019. Chris Smalling rischia di doversi fermare per qualche settimana e di tornare a disposizione soltanto nell'anno nuovo, mentre appare meno grave del previsto il problema fisico accusato da Lorenzo Pellegrini.



Ecco quanto riporta il bollettino medico del club giallorosso: "Chris Smalling ha riportato un trauma contusivo-distrattivo al ginocchio sinistro, mentre Lorenzo Pellegrini ha riportato un trauma contusivo al piede sinistro: le loro condizioni verranno valutate nelle prossime ore".