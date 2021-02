Maurizio Lombardo è ufficialmente il nuovo segretario generale della Roma. Lo ha comunicato il club giallorosso: "AS Roma è lieta di annunciare che Maurizio Lombardo dal 1° marzo sarà il nuovo Chief Football Operating Officer del Club.



Il dirigente, che riporterà al General Manager Sport, Tiago Pinto, si occuperà del coordinamento di tutta l’Area Sport, svolgendo inoltre un ruolo di rappresentanza presso istituzioni sportive nazionali ed internazionali.

Lombardo, nato a Trieste nel 1974, ha iniziato la propria carriera nella Triestina Calcio nel 1999 come Youth Academy Secretary.



Dal 2011 al 2020 è stato il General Secretary della Juventus FC, ruolo che aveva ricoperto anche al Brescia Calcio dal 2004 per sette anni".