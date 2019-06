La Roma saluta Frederic Massara, direttore sportivo che ha raccolto l'eredità di Monchi nel finale di stagione. Queste le parole di James Pallotta, presidente giallorosso: "Desidero ringraziare Ricky per l’instancabile lavoro svolto all’AS Roma e per essere stato sempre dedito alla causa del Club. Nel corso delle sue due esperienze con noi, ha sempre operato con la massima professionalità e oggi gli auguriamo tutti il meglio per il futuro".



LE PAROLE DI MASSARA - "Nel ringraziare l’AS Roma e il presidente Pallotta per il percorso condiviso, auguro al Club e ai tifosi giallorossi di ottenere i successi che meritano". Ora, alla Roma, tutto è pronto per accogliere Gianluca Petrachi.