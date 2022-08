Villar ceduto a titolo temporaneo alla Sampdoria, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo.



In bocca al lupo, Gonzalo!



https://t.co/YgWKh2GO7B#ASRoma pic.twitter.com/8dgVCG6UBG — AS Roma (@OfficialASRoma) August 8, 2022

| OFFICIAL#Villar è blucerchiato: arriva dalla @OfficialASRoma a titolo temporaneo con diritto di opzione.#FORZADORIA — U.C. Sampdoria (@sampdoria) August 8, 2022

Non solo, laperfeziona un'altra uscita: ufficiale il trasferimento diallain prestito con diritto di riscatto in favore dei blucerchiati.- "L'AS Roma comunica di aver raggiunto l'accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, di Gonzalo Villar.Arrivato alla Roma nella sessione invernale di calciomercato della stagione 2019-20, il centrocampista spagnolo ha collezionato 64 presenze in giallorosso.Il Club augura a Gonzalo il meglio per questa nuova avventura".