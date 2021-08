è sbarcato nella Capitale il 26 luglio, ma solo oggi è diventato ufficiale. Lo rende noto il club con una nota dove comunica "l'acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore uruguaiano, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 13 milioni di euro".L'accordo prevede il riconoscimento di bonus variabili oltre al riconoscimento di una percentuale sull'eventuale eccedenza in caso di futura cessione a titolo definitivo del calciatore. Vina ha sottoscritto un contratto con la Roma fino al 30 giugno 2026."Sono entusiasta di essere approdato in un Club così prestigioso", ha dichiarato il calciatore. "Da bambino sognavo di giocare in Europa e poterlo fare con la maglia della Roma mi rende orgoglioso. "Non vedo l'ora di mettermi a disposizione del mister e dei compagni e di scendere in campo davanti ai nostri tifosi" ha concluso l'esterno.