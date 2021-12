La notizia era nell'aria da tempo ma ora è anche ufficiale: Ebrima Darboe, Nicola Zalewski ed Edoardo Bove, tutti e tre usciti dalla Primavera della Roma, hanno prolungato il proprio contratto con la formazione giallorossa.



IL COMUNICATO

Edoardo Bove, Ebrima Darboe e Nicola Zalewski hanno prolungato il proprio rapporto con il Club dopo aver fatto il loro ingresso in pianta stabile in Prima Squadra nel corso del 2021. Bove e Zalewski si sono legati alla Roma fino al 30 giugno 2025. Darboe ha rinnovato fino al 30 giugno 2026.



LE PAROLE DI PINTO - Queste le parole del general manager Tiago Pinto: “Il prolungamento di questi contratti è esemplificativo della politica adottata dal Club per i suoi giovani. La Società continuerà a scommettere sui suoi ragazzi, tutelandone il processo di crescita e trasmettendo loro la cultura del lavoro e il valore dell’umiltà. Mi auguro inoltre che questi rinnovi possano rappresentare uno stimolo per tutti coloro che dedicano le proprie energie al Settore Giovanile della Roma e che questo sia solo l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni”.