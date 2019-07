La Roma non si ferma a Gianluca Mancini. Anzi rilancia, con forza, per Toby Alderweireld. Una coppia di centrali tutta nuova, questo il sogno del ds Petrachi. ieri De Sanctis, team manager dei giallorossi, ha sciolto ogni dubbio: "Da qui in avanti dobbiamo fare un altro ingresso di un difensore centrale". Serve un altro stantuffo, e il primo nome in lista resta quello di Toby Alderweireld.



ULTIMATUM - I contatti tra i giallorossi e il Tottenham vanno avanti da settimane. La prima offerta di 20 milioni di euro, presentata da Baldini, regista dell’operazione, è stata respinta dagli Spurs. C’è però una clausola rescissoria da 28 milioni di euro, valida fino a domani, che libererebbe Alderweireld senza dover passare da una trattativa con il club. Il belga va in scadenza di contratto nel 2020, per questo un investimento da 28 milioni sembra comunque eccessivo. Saranno dunque ore decisive per la Roma, chiamata a valutare la bontà dell’affare considerando diversi fattori, compreso l’età del giocatore (classe ’89) e l’ingaggio che andrebbe a percepire (un quadriennale da 3 milioni più bonus a stagione). Una volta scaduto il tempo per prelevare il giocatore mediante la clausola, si virerà su altri profili.



LE ALTERNATIVE - L’asse mercato Roma-Juve è bollente. Non solo Gonzalo Higuain e Nicolò Zaniolo, sul taccuino ci sono anche Daniele Rugani e Merih Demiral. Il turco è decisamente più complicato da raggiungere, in quanto Paratici lo venderebbe solo a condizioni elevate (35-40 milioni) e senza perdere l’opportunità di riportarlo a Torino. Rugani è un profilo più semplice da raggiungere, anche perché l’arrivo di De Ligt gli toglie ulteriormente spazio in bianconero. La sua cessione può essere una necessità per la Juve e una chance di rilancio per il giocatore. Sotto la Mole piace anche Nkoulou, pupillo di Petrachi, che lo scelse e lo portò al Torino. Non è semplice convincere Cairo, anzi, e la richiesta di 30 milioni di euro è ritenuta eccessiva dai giallorossi, che però continuano a pensarci. Defilato, almeno ad oggi, c'è anche il nome di un altro ex granata, Kamil Glik, attualmente al Monaco. Al momento poco più di un'idea, in futuro chissà.