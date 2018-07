Un tira e molla che dovrà essere risolto nelle prossime ore per non produrre lo strappo definitivo. La Roma e Alessandro Florenzi sono entrati in una settimana che potrebbe riscrivere il futuro di entrambi e che non necessariamente li vedrà procedere a braccetto nei prossimi anni. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, il direttore sportivo giallorosso Monchi è stanco del continuo tira e molla con l'entourage del calciatore e ha posto una sorta di ultimatum.



La Roma si è spinta a offrire fino a 3 milioni di euro più bonus per rinnovare il contratto in scadenza tra un anno di Florenzi che, sfruttando l'interesse manifestato nei suoi confronti da Inter e Atletico Madrid, ne chiede almeno 4 e soprattutto ha domandato garanzie tecniche precise da parte di Eusebio Di Francesco sul ruolo e sul tipo di impegno previsto nella prossima stagione. La Roma ha posto una scadenza: se la vicenda non si risolve entro la fine della settimana, Florenzi finisce sul mercato al miglior offerente.