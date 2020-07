Due condanne per gli scontri avvenuti il 6 giugno a Roma nel corso della manifestazione indetta da gruppi ultras e da Forza Nuova. Come riferisce SkyTg24, la nona sezione collegiale ha inflitto un anno e due mesi a A.O., 47 anni di Velletri, e 10 mesi (pena sospesa e non menzione del casellario giudiziario) a G.C. di 27 anni. I due, difesi dall'avvocato Alberto Valerio Lori, sono legati all'universo ultrà di Roma e della Lazio. L'accusa è di reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: in particolare, A.O. è accusato di aver aggredito aluni poliziotti, mentre G.C. è accusato di avere lanciato un sasso in direzione delle forze dell'ordine.