La Roma è pronta a concludere col Torino almeno un affare di mercato per convincere Urbano Cairo a liberare Gianluca Petrachi. Secondo il Corriere dello Sport, per evitare di dover pagare una buonuscita il club giallorosso è pronto ad acquistare dal Torino un giocatore (Meité è il candidato ideale) per liberare Petrachi e affidargli il ruolo di direttore sportivo.