Dalla Spagna è rimbalzato l’interesse per il classe ‘98 Gonzalo Villar. Sotto traccia, però, la Roma ha riallacciato anche i rapporti con lo Shakhtar per Marcos Antonio, classe 2000, scovato in Portogallo nell’Estoril, mezzala dinamica costantemente convocato nell’Under 20 brasiliana. Lo riporta il Messaggero.