Dopo Verona alla prima di campionato, arriva per la Roma un'altra sconfitta per 3-0 a tavolino. Il Giudice Sportivo Mastrandrea non ha omologato infatti il 2-4 con cui i giallorossi sono stati eliminati per mano dello Spezia nel match di martedì scorso valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.



Il club giallorosso ha erroneamente effettuato 6 sostituzioni nel corso del match, eventualità non contemplata dal regolamento della FIGC e dunque il Giudice Sportivo non ha potuto far altro che comminare il 3-0 in favore dei liguri.