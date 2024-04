Roma: un altro Gallo per la Roma

25 minuti fa



Dopo il Gallo Belotti, che a giugno potrebbe tornare nella Capitale, la Roma ha messo nel mirino un altro Gallo sul mercato. Si tratta di Antonino, il terzino sinistro classe 2000 protagonista in questa stagione contro il Lecce.



Il club giallorosso opererà una mini rivoluzione sulle fasce e, soprattutto a sinistra, ci saranno molti cambiamenti con Zalewski non più considerato un esterno basso e con Spinazzola in bilico.



Per questo, riporta il Messaggero, Gallo è stato inserito fra gli obiettivi possibili del club giallorosso per l'estate e importante è stata anche l'impressione fatta a Daniele De Rossi nello scontro finito 0-0 nell'ultima giornata pre-derby